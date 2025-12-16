Le quitan la vida a tiros y lanzan su cuerpo sobre un tronco en San José de Bocay

El ciudadano Ariel Pérez, de 40 años, fue ultimado de varios balazos por sujetos desconocidos, en la comarca San Pedro de Kininowas, localizada en San José de Bocay.

Ariel Pérez, de 40 años

Su cuerpo fue encontrado la mañana de este martes, en un predio montoso, acostado boca abajo sobre el tronco de un árbol caído en el suelo.

Versiones preliminares detallan que sujetos desconocidos llegaron a eso de las 10 de la noche a la casa de Ariel Pérez y lo sacaron del inmueble.

Posteriormente lo hicieron caminar en la oscuridad y le quitaron la vida a tiros.

La policía de San José de Bocay, Jinotega, amplía las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y capturar a los homicidas.

