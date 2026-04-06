Laguna de Apoyo cobra su quinta víctima en Semana Santa

Un hombre de identidad desconocida fue encontrado flotando sin vida en el sector conocido como “Punta de Garza”, en la Laguna de Apoyo, en la parte que le corresponde al municipio de Diriá, en el departamento de Granada.

Cuerpo hallado en Laguna de Apoyo

El hallazgo fue realizado la mañana de este lunes por personas que llegaron a la zona y que de inmediato avisaron a las autoridades policiales.

Pobladores de la zona indicaron que probablemente el hombre murió ahogado en horas de la mañana del domingo y que su cuerpo salió a flote 24 horas después.

El infortunado era moreno, cabello negro y de unos 40 años. Como seña particular tiene tatuada una caricatura con cuernos a la altura del corazón, y llevaba puesto un calzoncillo con la leyenda de “Monster”.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del hallazgo para la respectiva investigación y tratar de identificarlo.

