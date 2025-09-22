Ladrones roban instrumentos musicales de iglesia a pocas horas de campaña evangelística en Managua

Miembros de la Fraternidad Cristiana Esperanza de Vida denunciaron que dos sujetos no identificados les robaron una guitarra eléctrica y un órgano melódico el pasado sábado a pocas horas de que iniciaran una campaña evangelística.

Robo de guitarra y órgano en iglesia cristiana de Managua

Los denunciantes enviaron videos a nuestro WhatsApp 8711-0456 en las que aparecen dos hombres, uno vigilando y el otro entrando a robar al espacio ubicado de la entrada a Villa Sol 300 metros al Norte, en el Distrito 6 de Managua.

En los videos se ven a uno de los sujetos detrás de un cerco de alambres atento ante la llegada de cualquiera de los miembros de la congregación cristiana, en tanto el otro llega corriendo al sitio en donde estaban los instrumentos musicales y roba la guitarra y el órgano con todos y sus estuches.

Luego el delincuente que se apropió de la guitarra y el órgano sale corriendo sin percatarse que las redes sociales lo harán famoso porque su cara quedó grabada y en cualquier momento irá a parar tras los barrotes.