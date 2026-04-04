La muerte sorprende a tomador en Ticuantepe, Managua

Una mala pasada le jugó el reloj biológico a un tomador consuetudinario de identidad aún desconocida, que se desplomó cuando caminaba por la entrada a la comunidad El Limón en el municipio de Ticuantepe, Managua, la tarde de hoy sábado.

Cazadores de noticias dijeron a Tu Nueva Radio Ya que el infortunado andaba de un lado a otro, dormía donde le agarra la noche, pues estaba en condición de calle.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.