La muerte sorprende en la vía pública a caraceño cuando se dirigía hacia su casa

Un posible paro cardiaco mató la noche de este domingo al señor Arturo José Rocha, de 53 años, en una calle cercana al reloj público de la ciudad de Diriamba, en el departamento de Carazo.

Muere Arturo José Rocha por posible paro cardiaco

El finado Arturo José habitaba en el barrio diriambino Carlos Méndez, a donde se dirigía cuando la muerte lo sorprendió.

La policía de la cuna del Folklore llegó al sitio donde murió Arturo José Rocha, para iniciar las investigaciones del hecho.

