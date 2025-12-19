La muerte sorprende a el «El Zorrito» en Diriamba

El bebedor consuetudinario Javier Antonio Navarro González, de 47 años de edad, apodado “El Zorrito” fue encontrado sin vida cerca de un basurero en la comunidad Masapa del municipio de Diriamba, Carazo. la tarde del jueves.

Javier Antonio Navarro González, de 47 años

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el cuerpo del “Zorrito” estaba desnudo y con golpes, por lo que enseguida alertaron a las autoridades policiales, quienes junto al forense llegaron al lugar.

El forense tras revisar el cuerpo determinó que Navarro González falleció por alcoholismo crónico, descartando así mano criminal en el caso.

Los familiares de Navarro González, expresaron que la última vez que lo vieron con vida fue el pasado 14 de diciembre, cuando salió de su casa ubicada en el sector conocido como El Portal en La Boquita, Carazo.

