Kukra Hill: choque de motocicleta contra poste deja un fallecido y un lesionado

Yader Alexander Núñez Centeno, de 20 años, murió la madrugada de hoy domingo al accidentarse en motocicleta, en el sector de la Laguna Water Side, ubicada en Kukra Hill, Caribe Sur.

Accidente mortal en moto en Kukra Hill

En el accidente también resultó lesionado de gravedad Luis Rodríguez Hernández, de 25 años, quien recibe atención médica en un hospital del Caribe Sur.

Cazadores de Noticias informaron que los jóvenes se desplazaban en presunto estado de ebriedad en la moto, lo que provocó que perdieran el control.

En la acción salieron de la vía y se estrellaron contra un poste de tendido eléctrico, dando origen a la fatalidad vial.

