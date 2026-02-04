Juigalpa: Fallece el cronista deportivo Nicolás Martinez

La mañana de este miércoles, falleció por causas naturales el cronista deportivo, Nicolás Martínez, quién laboró como jefe de transmisión en una radio de Juigalpa, durante la temporada del Campeonato Nacional «Germán Pomares Ordoñez».

El cronista deportivo Nicolás Martinez

Martínez también trabajaba en una entidad del estado y habitaba en el barrio Tamanes, localizado al Este de la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales.

Sus colegas en la zona lamentaron la repentina partida de Nicolás Martínez y enviaron sus condolencias a su familia en estos momentos difíciles.

