Sucesos

Jugador de fútbol es ultimado de una puñalada en Matagalpa

Por Jhonny Martínez
El joven Santos Luis Castro Moreno, de 24 años, fue ultimado de una puñalada la noche del sábado, a manos de sujetos desconocidos en la ciudad de Matagalpa.

Cazadores de Noticias informaron que Santos Castro presuntamente fue atacado por asaltantes que le clavaron una estocada.

En un intento por salvarle la vida, Castro Moreno fue trasladado al hospital César Amador molina, de Matagalpa, donde minutos después se rindió a la muerte.

La policía de Matagalpa amplía las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y capturar a los responsables del crimen.

Santos Luis Castro Moreno jugaba fútbol con el equipo Francisco Moreno número 2, de la Primera División Municipal Mayor A, de Matagalpa.

