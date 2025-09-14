type here...
domingo, septiembre 14, 2025
Sucesos

Muchacho sin casco fallece al chocar en moto contra un camión, en San Rafael del Sur

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motociclista Charlie Uziel Cabrera Robleto, de 17 años, murió la madrugada de hoy domingo al chocar contra la parte trasera del camión placa ES 30-268.

Accidente mortal de joven motociclista en San Rafael del Sur
La fatalidad ocurrió en el barrio San Pablo, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, cuando el ahora occiso se desplazaba sin casco en una moto placa M 137-259.

Según Cazadores de Noticias, el joven motociclista viajaba a exceso de velocidad y por no guardar distancia, impactó contra el pesado vehículo que obstruía la circulación vehicular.

Lugareños aseguraron que el camión a cargo de Rolando Sánchez Chavarría, de 39 años, estaba en el carril derecho de la vía y sin ninguna señalización, versión investigada por la Policía Nacional.

