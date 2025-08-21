Jovencito se quita la vida horas después que sus padres le quitaran el celular

Un jovencito de 13 años tomó la equivocada decisión de privarse de la existencia por la vía de la asfixia mecánica en el bario Nicaraocallí, de la ciudad de Rivas.

El cuerpo del menor fue encontrado la tarde de hoy jueves en el interior de su habitación.

Según las investigaciones, el infante utilizó una faja para cometer la funesta acción.

Personas allegadas a la familia indicaron que supuestamente la noche del miércoles, los padres le quitaron el celular al jovencito como una medida para disciplinarlo, sin embargo, desconocen si esto influyó en este trágico hecho.

El ahora occiso cursaba el segundo año de secundaria en el Instituto Nacional Rosendo López, de la ciudad de Rivas.

