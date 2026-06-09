Jovencito nicaragüense es ultimado por moto-sicarios en Alajuela, Costa Rica

Un adolescente nicaragüense, menor de 16 años, murió la noche del domingo por múltiples balazos que le dispararon dos sujetos que se movilizaban en una moto en el sector de Los Pinos, en La Guácima de Alajuela, Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial informó que el hecho ocurrió a las 9 de la noche cuando el adolescente caminaba por vía pública junto a un compatriota de apellido López, de 26 años, quien resultó herido en el ataque.

El OIJ detalló que los pinoleros fueron sorprendidos por el par de motorizados, siendo el pasajero quien sacó un arma de fuego calibre nueve milímetros y les disparó en múltiples ocasiones.

El adolescente recibió las balas en el abdomen y las piernas, heridas que le provocaron la muerte inmediata, mientras que López, fue herido en la pierna izquierda y trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela.

Los agentes judiciales recolectaron 12 casquillos de bala, los cuales fueron remitidos a la instancia correspondiente para su respectivo análisis.

