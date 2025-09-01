Jovencito ebrio y sin licencia fallece al chocar contra poste metálico en Wiwilí, Jinotega

Junior Antonio Murillo Betanco, de 17 años, perdió la vida la mañana de hoy lunes al accidentarse en motocicleta, en la comunidad El Corozal, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

Cazadores de Noticias informaron que Junior se desplazaba en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin licencia, en una moto placa M 231-222.

Al llegar al sector conocido como La Vuelta Las Trillizas, perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un poste metálico.

A causa del impacto sufrió múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte.

