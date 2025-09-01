type here...
Buscar
25.7 C
Managua
lunes, septiembre 1, 2025
Sucesos

Jovencito ebrio y sin licencia fallece al chocar contra poste metálico en Wiwilí, Jinotega

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Junior Antonio Murillo Betanco, de 17 años, perdió la vida la mañana de hoy lunes al accidentarse en motocicleta, en la comunidad El Corozal, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

Cazadores de Noticias informaron que Junior se desplazaba en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin licencia, en una moto placa M 231-222.

Al llegar al sector conocido como La Vuelta Las Trillizas, perdió el control, salió de la vía y se estrelló contra un poste metálico.

A causa del impacto sufrió múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456