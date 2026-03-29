Jovencita sufre quemaduras al incendiarse su cuarto en Reparto San Antonio

La jovencita Abril Sarahí Delgado Reyes, de 17 años, sufrió quemaduras en sus brazos y piernas al incendiarse su habitación, en el reparto San Antonio, ubicado en el distrito 2 de Managua.

La emergencia fue reportada por doña Oscarlina Reyes, quien relató que su hija estaba enllavada en su habitación cuando iniciaron las llamas.

De inmediato corrió del patio hacia el cuarto de la hija y sacarla de la habitación, sin embargo, las llamas ya le habían afectado su humanidad.

Se presume que el incendio fue causado por un cortocircuito en un abanico conectado a una extensión, versión investigada por los Bomberos que atendieron la emergencia.

Las llamas destruyeron una cama, ropas, zapatos y otros artículos dentro de la habitación de Abril Delgado Reyes, quien fue trasladada a un hospital de Managua para atenderle las quemaduras.

