Jovencita desaparece en aguas de presa El Tigre, en Tipitapa

En calidad de desaparecida se encuentra la joven Marlin Esperanza Suárez Téllez de 18 años, quien desapareció cuando se daba un chapuzón en la presa El Tigre en el municipio de Tipitapa, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Marlin llegó a la presa para pasar un rato agradable junto a su hermana Belén del Carmen Suárez Téllez y su mamá Jaritza Liseth Téllez.

Sin embargo, cuando Marlin disfrutaba de las aguas, desapareció, la perdieron de vista por lo que empezaron a buscarla y al no encontrarla, pidieron ayuda a los Bomberos, quienes al caer la noche suspendieron la búsqueda para activarla mañana a primera hora.

Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional para indagar mayores detalles.