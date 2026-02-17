Jovencita ciclista resulta lesionada al ser atropellada por automóvil en la ciudad de Masaya

Con trauma frontal y múltiples golpes resultó la jovencita Kimberly Tatiana Alemán García, de 16 años, al ser atropellada por un automóvil frente a la entrada del Maxi Pali en la ciudad de Masaya, la tarde de este martes.

Joven de 16 años atropellada frente a Maxi Pali Masaya

Cazadores de noticias informaron que la muchacha viajaba en una bicicleta y al intentar cruzar la vía fue impactada por automóvil marca Hyundai color gris con placas de Masaya 15-199, conducido por una persona de identidad desconocida.

A causa del fuerte impacto, el parabrisas y la coraza del auto resultaron dañados.

La lesionada por auxiliada por técnicos en emergencias de la Cruz Blanca quienes la trasladaron en una ambulancia al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, de la ciudad de Masaya.

Mientras tanto, agentes de la Policía de Tránsito investigan las circunstancias en que sucedió el accidente.

