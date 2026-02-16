Joven trabajador fallece estrellado contra un poste en carretera León – Poneloya

El joven Eduardo Francisco Altamirano Peña, de 28 años, murió anoche tras accidentarse en moto cerca del puente Palermo en la carretera hacia el balneario Poneloya, en el departamento de León.

Eduardo Francisco Altamirano Peña, de 28 años

Eduardo Francisco se desplazaba a exceso de velocidad en una moto color negro placa LE 69545 cuando perdió el control, se salió de la vía e impactó contra un poste del tendido eléctrico.

En la motocicleta viajaba como pasajera una joven de identidad desconocida quien resultó gravemente lesionada y fue trasladada al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, en donde sigue siendo atendida

Eduardo Francisco era conocido cariñosamente como “Peñita” y habitaba en el barrio San Felipe, de la ciudad de León, en donde laboraba en una microfinanciera.

