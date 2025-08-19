type here...
martes, agosto 19, 2025
Sucesos

Joven termina con su existencia por causas desconocidas en comunidad de Bilwi

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un joven de apellidos García Flores, de 22 años de edad, se privó de la vida por medio de la asfixia mecánica en Bilwi, Caribe Norte, al mediodía de este martes.

Cazadores de noticias informaron que el lamentable hecho ocurrió dentro de una vivienda localizada cerca de la iglesia Bautista de Waulalaya.

El cuerpo sin vida de García Flores fue encontrado por allegados quienes de inmediato avisaron a las autoridades.

Se desconocen las causas por las cuales García Flores tomó la errada determinación de terminar con su existencia.

