Joven socorrista voluntaria de la Cruz Blanca perece en Estelí

La jovencita Naara Yael Miranda Tercero, de 15 años, falleció por dolencias naturales la madrugada de este sábado, dejando mucha tristeza en su familia, amigos y en la Cruz Blanca de Estelí, donde trabajó este año como socorrista voluntaria.

La adolescente, que habitaba en Villa Esperanza, era estudiante del Colegio Bautista Puertas Abiertas, destacándose en las actividades comunitarias y de atención prehospitalaria.

En memoria y en reconocimiento a la labor que desarrolló en vida, la Cruz Blanca, sede Estelí, realizó un homenaje póstumo y se colocó su fotografía y un reconocimiento en un altar.

La institución expresó públicamente su pesar y destacó que Naara será recordada “con amor y cariño por todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerla”, al tiempo que agradeció su entrega y servicio a la población.

De igual manera, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí también emitió un comunicado en el que honró la vida de la joven, resaltando su alegría, bondad y el legado que dejó entre quienes compartieron en las distintas actividades de rescate y apoyo comunitario.

“No es un adiós, es un hasta luego”, señaló la institución en su mensaje de despedida.

El cuerpo de Naara es velado en la iglesia Amor Viviente, de la ciudad de Estelí, situada de Don Ceviche, una cuadra al este y una al norte.