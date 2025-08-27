Joven se resquebraja al caerse de una escalera, en Granada

Con una posible fractura en la pierna derecha y golpes resultó Guillermo Soto Martínez, tras caerse de una escalera de unos 5 metros de altura, cuando realizaba trabajos de pintura en el sector de Los Tres Mundos de la ciudad de Granada, la tarde de este martes.
Soto Martínez, fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos y trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua.
En otra información desde Granada. A las celdas de la Policía fue trasladado Víctor Rugama de 34 años, por haberse robado varios electrodomésticos de la vivienda de doña Nubia Lazo Mora de 54 años.