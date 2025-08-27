Joven se resquebraja al caerse de una escalera, en Granada

Con una posible fractura en la pierna derecha y golpes resultó Guillermo Soto Martínez, tras caerse de una escalera de unos 5 metros de altura, cuando realizaba trabajos de pintura en el sector de Los Tres Mundos de la ciudad de Granada, la tarde de este martes.

Accidente en Granada: caída de escalera causa fractura

Soto Martínez, fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos y trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua.

En otra información desde Granada. A las celdas de la Policía fue trasladado Víctor Rugama de 34 años, por haberse robado varios electrodomésticos de la vivienda de doña Nubia Lazo Mora de 54 años.

