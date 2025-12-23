Joven se priva de su existencia por medio de la asfixia mecánica en Jinotepe

Un joven de apellido Sánchez, de 23 años, fue encontrado fallecido en el barrio José Antonio Sánchez Salazar de la ciudad de Jinotepe, en Carazo.

Hallan sin vida a joven Sánchez en barrio de Jinotepe

El cuerpo fue descubierto por un hombre que llegó a amarrar un caballo a un predio montoso ubicado en el costado sur del pozo de Enacal.

El ciudadano se llevó tremendo su susto al ver el cuerpo colgado en la rama de un árbol, por lo que de inmediato le informó a un familiar del fallecido quien llamó a la Policía Nacional.

Al lugar se hizo presente la médico forense, doctora María Teresa Portocarrero quien confirmó la muerte por asfixia mecánica y descartó mano criminal.

El infortunado joven habitaba en el mismo barrio José Antonio Sánchez Salazar mismo donde sus familiares no se explican que razones tuvo para acabar con su vida.

