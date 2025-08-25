Joven se marcha de este mundo a través de la asfixia mecánica en Diriamba

Un muchacho de apellido Bermúdez, de 22 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en un predio montoso del barrio Angelita Morales Avilés, en el municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes policiales acompañados por una forense, determinando que Bermúdez se privó de la vida mediante la asfixia mecánica y descartaron mano criminal.

El cuerpo del joven fue entregado a sus familiares para darle sepultura de manera inmediata ya que al momento de ser encontrado tenía entre 24 y 30 horas de fallecido.

Por otra parte, en el Hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”, se rindió ante la muerte una mujer de apellido Carrillo, de 40 años de edad, tras haber tomado veneno.

De acuerdo con algunos allegados, la infortunada venía sufriendo problemas de depresión, versión que está siendo investigada por las autoridades policiales para confirmar cómo sucedió el hecho realmente.

