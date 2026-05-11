Joven se ahoga en balneario El Salto, San Rafael del Sur

El joven Gerson Antonio Ríos, de 26 años, murió ahogado la tarde de este domingo en el balneario El Salto, en San Rafael del Sur, departamento de Managua.

Ahogado en El Salto: joven muere en San Rafael del Sur

La victima supuestamente es oriunda de El Crucero, y se ahogó al hacerse un clavado en el rio e impactar la cabeza en el fondo.

En lo que va de este año, 10 personas han muerto ahogadas en balnearios del departamento de Managua, siendo la Laguna de Xiloá la que más victimas ha cobrado con 3 fallecimientos.

