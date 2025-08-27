Joven resulta fracturada al sufrir accidente de moto tras noche de copas en Granada

La joven Julia Mena Díaz, de 28 años, resultó con fracturas en la pierna y mano derecha tras derrapar con la moto que conducía en el barrio Adelita número 2 de la ciudad de Granada.

De acuerdo con informes obtenidos la Julita había salido a celebrar en horas tempranas y cuando se dirigía a su casa en la noche, resbaló en la entrada de su barrio y sufrió las fracturas.

La lesionada fue auxiliada por personas del sector y luego fue llevada al hospital Amistad Japón-Nicaragua en donde quedó ingresada en sala de ortopedia de mujeres.

Al mismo centro asistencial fue llevado Jesús Hurtado Pérez, de 39 años, quien resultó con una fractura en el pie derecho al caerse ebrio a un cauce cuando se dirigía a su casa en el barrio Julián Quintana, de la ciudad de Granada.

