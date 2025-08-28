Joven queda delicado al accidentarse a bordo de una motocicleta en Managua

En el hospital Antonio Lenin Fonseca se encuentra ingresado el joven Horacio de Jesús Rosales, de 22 años, quien fue trasladado grave tras accidentarse en motocicleta en Managua.

Inicialmente Horacio de Jesús fue llevado al hospital Fernando Vélez Páiz, pero debido a las severas lesiones que sufrió en el cráneo fue transferido al Lenin Fonseca donde permanece en estado delicado de salud.

Por otra parte, al hospital Manolo Morales fue llevado Juan Emilio Vargas, de 26 años, quien resultó con herida en la cabeza durante un pleito ocurrido en el barrio Grenada.

También recibió atención en ese mismo hospital, el señor Alfonso Urbina Palacios, de 38 años, quien resultó con quemaduras por fricción y golpes al accidentarse en motocicleta en la colonia 14 de septiembre.

