Joven pierde la vida al estrellarse contra camión en El Jicaral, León

La noche del sábado perdió la vida Byron Eduardo Ramos, de 18 años, al estrellarse en motocicleta contra un camión, en la comarca Los Zarzales, ubicada en El Jicaral, León.

Según versiones preliminares, Byron conducía a exceso de velocidad la moto placa NS 36-736 y no guardó la distancia entre vehículos.

En el hecho, terminó estrellándose contra el camión placa CT 20-937 que estaba estacionado en la vía por desperfectos mecánicos.

El pesado vehículo estaba a cargo de su conductor Moisés Urbina Solórzano, de 33 años, quien había colocado las señales preventivas de manera correcta en la vía.