Joven pide apoyo para encontrar a su mamá y varios miembros de su familia

Una joven identificada como Karla Vanessa Rodríguez Saballos se encuentra buscando a su madre, Yadira del Carmen Saballos Vanegas y a otros miembros de su familia, a quien no ve desde hace años.

Karla Vanessa Rodríguez Saballos

Karla llegó a Nicaragua desde Costa Rica con la esperanza de reunirse con su mamá y sus abuelos maternos, Nicho Saballos y Pola Vanegas, originarios de La Libertad, Chontales, de quienes también desconoce su paradero.

Karla Rodríguez dijo que su padre es Orlando José Rodríguez Escobar y que hace muchos años, ellos vivían en El Ayote, Caribe Sur, pero desde hace años no sabe nada de ninguno.

La joven apeló a la colaboración ciudadana para lograr esta reunión familiar.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar a localizar a Yadira del Carmen Saballos Vanegas o a sus padres Nicho Saballos y Pola Vanegas, por favor, llame al número de celular 5522-7505.

