Joven perece atropellado por vehículo en San Dionisio, Matagalpa

De manera inmediata falleció José Alfredo Godínez González, de 25 años, al ser arrollado por un vehículo a las cinco de la mañana de este lunes primero de diciembre.

La fatalidad ocurrió del Granero 350 metros al norte, en la comunidad El Zapote, en el municipio de San Dionisio, en el departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que José Alfredo caminaba a orillas de la vía cuando un vehículo desconocido se lo pasó llevando, causándole fracturas en el cráneo y golpes en otras partes del cuerpo.

Al lugar del accidente se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional para investigar los hechos, y miembros del partido FSLN para brindar acompañamiento a la familia doliente.

El joven José Alfredo Godínez habitaba en la comunidad Ocalca, en San Dionisio, hacia donde fue llevado su cuerpo para ser velado y luego darle cristiana sepultura.

