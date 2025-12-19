Joven perece arrollado por camión en que viajaba de pasajero en Puerto Cabezas

De forma casi inmediata falleció el joven Osmar Antonio Kailam Charlie, de 22 años, al ser atropellado por el mismo camión en que viajaba como pasajero.

La desgracia ocurrió anoche en la comunidad de Sisin, en la carretera hacia Waspam, en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que Osmar Kailam viajaba en la cabina del camión blanco, placas RN 5132, conducido por Hasem Hanson, de 22 años.

Presuntamente, al abrir la puerta del camión en marcha, el joven Osmar resbaló y fue a caer al pavimento donde fue arrollado por el pesado vehículo.

