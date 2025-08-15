type here...
viernes, agosto 15, 2025
Sucesos

Joven muere de un balazo en la cabeza mientras supuestamente jugaba «La Ruleta Rusa»

Por Jhonny Martínez
El joven Marvin Enoc Pineda Granados, de 22 años de edad, murió este viernes al recibir un disparo en la sien derecha, cuando supuestamente jugaba a la “ruleta rusa” en su casa de habitación.

El trágico hecho ocurrió exactamente en el barrio Cristo Viene, ubicado en el kilómetro 16.5 de la carretera a Xiloá, en el municipio de Mateare, departamento de Managua.

Marvin Enoc estaba con otras personas retando a la muerte con la Ruleta Rusa, con tan mala suerte que a la hora de su turno en la cámara de la pistola estaba una bala que lo mató al instante.

La policía al conocer del hecho llegó al sitio y arrestó a 8 personas, para determinar su responsabilidad en la muerte Marvin Enoc Pineda Granados.

