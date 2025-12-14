Joven muere arrollado por camioneta en Mozonte, Nueva Segovia

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo el joven Jackson Fajardo Vázquez, de 18 años, al ser arrollado por una camioneta, manejada supuestamente por un borracho.

La tragedia vial ocurrió en la comunidad Los Arados, en el municipio de Mozonte, departamento de Nueva Segovia.

En el hecho resultaron lesionadas otras 2 personas que estaban con Jackson Fajardo cerca de un poste del tendido eléctrico, cuando el chofer borracho perdió el control de la camioneta y los arrolló.

Los 2 lesionados fueron llevados al centro de salud de la zona, en donde reciben atención médica.

La policía de Mozonte ya tiene detenido al conductor involucrado en el hecho.