Joven muere al volcarse camioneta en que viajaba en carretera a Malacatoya

De forma instantánea murió José Santos Campos Jirón de 23 años, debido a las graves lesiones que sufrió al volcarse la camioneta Mazda, placa M 260-383 en que viajaba como pasajero en el kilómetro 50 de la carretera a Malacatoya, Granada, la tarde de este sábado.

Cazadores de noticias informaron que, Campos Jirón viajaba en la tina de la camioneta al momento que el conductor Luis Arturo López Sánchez de 38 años, perdiera el control, aparentemente, por el exceso de velocidad en que circulaba.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del mortal accidente de tránsito se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.