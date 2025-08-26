type here...
Buscar
31.7 C
Managua
martes, agosto 26, 2025
Sucesos

Joven muere al resbalarse con su moto en una comunidad de Rosita

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motociclista Erlin Efraín Molinares Ochoa, de 27 años de edad, falleció de forma inmediata la tarde de ayer lunes al accidentarse en la comunidad El Doce, en Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Trágico accidente de moto en Rosita: Erlin Molinares fallece
Trágico accidente de moto en Rosita: Erlin Molinares fallece

Cazadores de noticias informaron que supuestamente Erlin Molinares se desplazaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y derrapó sobre el concreto hidráulico, muriendo a causa de los múltiples golpes.

Al lugar del accidente se presentaron agentes policiales para realizar las respectivas investigaciones sobre la fatalidad vial.

Erlin Molinares era originario de la comunidad Cerro Azul, de Rosita, y al momento del fatal accidente se dirigía hacia su vivienda.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456