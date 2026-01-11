Joven muere al caer de camión manejado por su padre en Matagalpa

Víctima de politraumatismo murió este fin de semana el joven Erick José Jarquín, de 18 años de edad, al caerse del camión que conducía su señor padre Eddy Alberto Jarquín Zamora, en circunstancias investigadas por la policía.

La fatalidad ocurrió en la comunidad El Zapotal, en el municipio de Esquipulas, en el departamento de Matagalpa.

El joven Erick José Jarquín es la segunda persona que muere este año en accidente de transito en el departamento de Matagalpa. El primero en fallecer fue el joven Jelsin Vargas, quien se estrelló en moto contra un árbol.

La fatalidad ocurrió el primero de enero en el municipio de Matagalpa, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, la super líder en noticias.