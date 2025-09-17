Joven motorizado impacta contra rótulo publicitario que se desprendió de camión en Managua

Con múltiples lesiones resultó un motociclista de identidad desconocida al ser golpeado por el rótulo que se desprendió de un camión en marcha, cuando se desplazaba por el kilómetro 52 de la carretera a San Rafael del Sur, Managua.

El lesionado fue auxiliado por lugareños y trasladado a un centro hospitalario, en tanto, agentes policiales investigan mayores detalles del incidente.

En otra información…La ciudadana Martha Elena Rodríguez de 61 años de edad, falleció por causas naturales este martes, en el hospital Manolo Morales Peralta. Ella habitaba en el barrio Grenada de la ciudad de Managua.