Joven motociclista fallece tras haber impactado contra camioneta en El Cuá, Jinotega

Luego de batallar por su vida durante diez días, la mañana de hoy jueves falleció el joven William Alexander Matute Ochoa, de 26 años, originario de la comunidad Abisinia, del municipio El Cuá, departamento de Jinotega.

Fallece William Matute tras grave accidente de moto en El Cuá

Cazadores de noticias informaron que el lunes 22 de septiembre, William Matute iba conduciendo una moto, cuando invadió el carril contrario e impactó contra una camioneta, frente a la estación de bomberos en El Cuá.

A causa del brutal impacto, William Matute Ochoa sufrió un trauma cráneo encefálico severo y golpes en otras partes del cuerpo.

Inicialmente fue llevado al hospital en El Cuá, pero por su condición delicada lo trasladaron al Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, y luego al hospital Héroes de las Segovias donde lamentablemente se rindió ante la muerte.

