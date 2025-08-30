Joven motociclista perece impactado por vehículo en carretera Masaya-Tipitapa

A causa de un trauma craneal severo falleció Kevin Alberto Avilés de 26 años, después de ser impactada su motocicleta placa MY 44-876 por un vehículo de placa desconocida, cuyo conductor circulaba por un tramo de la carretera Masaya-Tipitapa, la noche de este sábado.

Lugareños al percatarse del accidente de tránsito se acercaron al motociclista para tratar de auxiliarlo, sin embargo, ya no era de este mundo.

Enseguida, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recabar mayores detalles e investigar la identidad y paradero del conductor involucrado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Kevin Alberto Avilés, habitaba en los Altos de Masaya.