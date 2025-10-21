Un hombre perdió la vida y dos resultaron graves al impactar en moto contra un poste en Malpaisillo
De forma casi inmediata falleció José Luis Niño Sotelo, de 31 años de edad, en un accidente de motocicleta ocurrido en la comarca Calle Real de Tolapa, en Larreynaga – Malpaisillo, en el departamento de León, a las 6:20 de la tarde de ayer lunes.
Cazadores de noticias informaron que José Luis circulaba en supuesto estado de ebriedad y a exceso de velocidad en la moto marca Yamaha color negro placa CH 30-312, cuando perdió el control, se salió de la calle y fue a impactar contra un poste del tendido eléctrico.
Pobladores de la zona indicaron que al momento del accidente José Luis Niño andaba sin casco de seguridad y andaba acompañado de dos personas más quienes fueron trasladadas en estado grave de salud a un centro asistencial.
Al lugar de la desgracia se presentaron agentes policiales para realizar las respectivas investigaciones.