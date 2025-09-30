Sucesos

Joven intenta partir de este mundo ingiriendo una de las mal llamada «pastillas del amor»

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Por motivos desconocidos la muchacha de iniciales Y.D.T., de 18 años, atentó contra su vida al ingerir una pastilla de gastoxine en el municipio de Acoyapa en el departamento de Chontales, la noche de este lunes.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la joven habitante de Juigalpa, viajó hasta Acoyapa, donde se metió a un minisúper y atentó contra su vida.

Los propietarios del negocio al percatarse de lo sucedido alertaron a la Policía Nacional, quienes trasladaron a la joven al hospital Camilo Ortega de Juigalpa, donde se encuentra en estado delicado.

