Joven grave al ser atropellado por camionetona en zona rural de Jinotega

Con una fractura en el cráneo y otra en el brazo derecho resultó Edgar Julián Herrera, de 24 años, al ser atropellado por la camioneta conducida por Elvin Douglas López.

El accidente ocurrió en la comarca Tomatoya, en el municipio de Jinotega, cuando presuntamente intentaba cruzar la vía.

El lesionado fue trasladado al hospital Victoria Mota, de Jinotega, donde se encuentra en estado delicado de salud.

En el mismo hospital jinotegano fue atendida la joven Heydi Gissel Herrera, de 20 años, al ser atropellada por un motorizado, en una de las calles del barrio Marcos Homero Guatemala, de la ciudad de Las Brumas.

Agentes de tránsito investigan la identidad y paradero del motorizado que después de ver a la joven tendida en el pavimento, huyó con rumbo desconocido.

