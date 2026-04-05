Joven granadino desaparece arrastrado por una ola en Tola, Rivas

En calidad de desaparecido se encuentra el joven granadino Jorge Antonio Espinoza Cantillano, al ser arrastrado por una ola, en playa Guasacate, municipio de Tola, Rivas.

Jorge Antonio Espinoza Cantillano

Cazadores de Noticias informaron que Jorge Antonio se estaba bañando junto a otros dos jóvenes, cuando una ola fuerte los arrastró.

Lamentablemente, Espinoza Cantillano no tuvo la fuerza necesaria para nadar a la orilla y fue arrastrado por la corriente.

Compañeros de la Alcaldía municipal de Tola, Rivas, brindan acompañamiento solidario a familiares del joven granadino.

En tanto, efectivos de la Fuerza Naval y miembros de Cruz Blanca intensifican la búsqueda.

