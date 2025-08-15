Joven granadina queda resquebrajada al accidentarse en motocicleta

Con fracturas en la pierna derecha y mano izquierda resultó la joven Matilde Ríos García, de 27años, al accidentarse en motocicleta, en la comarca Las Prusias, en Granada.

Testigos dijeron que la joven se transportaba en la moto placa GR 123-546 cuando se le atravesó un perro callejero.

Para no atropellarlo, la joven realizó un giro indebido en el que se estrelló contra la estructura de concreto de un puente.

La lesionada fue auxiliada por miembros de la Cruz Blanca quienes la trasladaron al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

En otro caso de sucesos ocurrido en Granada, agentes del orden público capturaron al sujeto José Ruiz Cano, de 32 años, quien estaba circulado por una serie de robos cometidos en distintos barrios de La Gran Sultana.

La policía de Granada pide a todas las víctimas del amigo de lo ajeno, que se acerquen a la estación policial de La Gran Sultana a denunciarlo.

