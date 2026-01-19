Joven fallece una semana después de chocar en moto contra un camioncito en Rivas

El joven José Armando Amorety Júnez, de 27 años, falleció a causa de un fulminante infarto mientras pasaba consulta en un hospitalito de San Jorge, Rivas, la tarde de este lunes.

José Armando Amorety Júnez, de 27 años

José Armando había llegado a chequearse después de haber colisionado en su moto contra un camioncito cerca de la Radio Rumbos en la ciudad de Rivas hace más de una semana.

Tras ese accidente, el joven quedó delicado de salud y se estaba recuperando lentamente. No obstante, esta tarde se rindió ante la muerte de manera sorpresiva.

El joven era un destacado deportista de San Jorge y miembro de la selección de béisbol de ese municipio, donde jugaba la tercera base.

Su partida ha dejado una profunda consternación entre sus familiares, compañeros del equipo de béisbol, amigos y conocidos.