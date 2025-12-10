Joven fallece tras ser impactado en moto por otro motorizado en San Rafael del Norte
El joven José Antonio Centeno Aguilar, de 25 años, falleció luego de que fue colisionado en su moto por otro motorizado en la comunidad El Plantel, en San Rafael del Norte, Jinotega, la tarde de ayer martes.
Cazadores de noticias informaron que Centeno Aguilar se movilizaba en su moto color rojo, placa M 49-207, a las 3 y media de la tarde, cuando fue chocado de frente por la moto marca Serpento color azul, sin matrícula.
La motocicleta era conducida a exceso de velocidad por José Apolonio Centeno Arauz, de 22 años, quien le invadió carril a José Antonio, provocando que saliera volando por los aires.
El joven lesionado fue auxiliado por personas del sector que lo trasladaron en una camioneta particular al puesto de salud del municipio, donde se rindió ante la muerte una hora después, a causa de un trauma craneal severo y exposición de masa encefálica.
José Antonio Centeno Aguilar habitaba en la comarca La Estación, en San Rafael del Norte, hacia donde fue trasladado su cuerpo para velarlo y luego darle cristiana sepultura.