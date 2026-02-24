Joven fallece en el Hospital Lenín Fonseca tras haberse accidentado en motocicleta

La tarde de este martes falleció en el Hospital Lenin Fonseca, el joven Erick José Ponce Dávila, de 22 años, a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito registrado el domingo en la mañana.

Erick José Ponce Dávila, de 22 años

El percance vial ocurrió cuando el joven se desplazaba en su motocicleta, de la cual perdió el control en la carretera hacia la comunidad Veracruz, Rivas, mientras se dirigía a su centro de trabajo.

Erick José laboraba como docente de inglés en la Academia Advanced Language Institute, ubicada en el municipio de San Jorge, donde fue apreciado por su vocación, compromiso y calidad humana.

Era originario de la comunidad de Río Grande de Veracruz, lugar donde será velado.

Amigos y vecinos de Ponce Dávila enviaron sus sentidas condolencias a su señora madre Blanca Nubia Dávila y su padre, Erick Ponce ante la irreparable pérdida.

