Joven fallece a causa de colisión frontal entre motocicletas en Pantasma

En el hospital Victoria Motta se rindió ante la muerte la madrugada de este martes, el joven Norvin Antonio Ochoa Manzanares, de 29 años, nueve días después de haber sufrido un accidente en motocicleta.

Norvin Ochoa

El percance vial sucedió el primero de marzo frente al Hotel Los Halcones, en el sector del Aserrío, en Pantasma, Jinotega, donde Norvin conducía en supuesto estado de ebriedad y a exceso de velocidad una motocicleta placa JI 23224.

Cazadores de noticias informaron que debido al estado en que viajaba, Norvin invadió el carril contrario e impactó contra el motociclista Junior Ramón Rizo Díaz, de 33 años, quien también iba ebrio, llevando como pasajero a Erick Antonio Gutiérrez González, de 33 años, quien resultó lesionado.

Tras el accidente, Norvin Ochoa fue llevado al centro de salud con un trauma en el maxilar inferior y posteriormente fue trasladado al hospital Victoria Motta, donde luchó por su vida, hasta que su cuerpo ya no resistió.

Nolvin Ochoa habitaba en la comunidad El Venado número 1 en el municipio de Santa María de Pantasma, hacia donde fue llevado su cuerpo para realizar sus honras fúnebres.

