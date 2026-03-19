Joven estudiante delicado de salud tras ser atropellado por rastra en la capital

En el hospital La Mascota está siendo atendido el estudiante Derek Johan Reynosa Orozco, de 12 años, debido a las lesiones de consideración que sufrió al ser atropellado por una rastra.

El accidente ocurrió la tarde de ayer, cerca del Arbolito, en el barrio Santa Ana, Distrito ÍI de Managua, cuando el menor iba caminando con dos amigas y de pronto sintió que la rastra lo golpeó y derribó al pavimento, donde lo prensó con las llantas.

“Lo bueno es que el hombre frenó”, dijo su abuela Martha Lorena Orozco.

Derek se encuentra consciente, con oxígeno y con sonda en un pulmón. Sufrió una herida en la espalda, otra detrás de la oreja izquierda y diversos golpes, explicó John Ezequiel Díaz Pérez, familiar del adolescente.

Asimismo, informó que estaba previsto realizarle una intervención quirúrgica este jueves por la lesión que sufrió en la espalda.

Derek Reynosa estudia el primer año en el colegio Panamericano ubicado en el mismo barrio Santa Ana, y cuando sufrió el accidente se dirigía a su casa en el barrio Monseñor Lezcano.

La policía del Distrito Dos tiene retenido al conductor del furgón e investiga mayores detalles sobre el accidente para determinar la responsabilidad de los involucrados.

