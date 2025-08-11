type here...
Joven es ultimado de un balazo mientras descansaba en una casa en San José de Bocay

Por Jhonny Martínez
En un aparente ajuste de cuentas, el joven Faustino Castillo Láinez, de 28 años de edad, fue asesinado de un balazo en la comarca Nueva Esperanza de Wina, en el municipio de San José de Bocay, en Jinotega.

Los informes indican que los hechos ocurrieron anoche luego de que el sujeto Antonio López, de 28 años de edad, llegó armado con una pistola a la casa de Raymundo Lanzas, preguntando por Faustino Castillo.

Acto seguido, el sujeto ingresó a un cuarto en donde Faustino Castillo estaba descansando en una cama y sin darle tiempo a reaccionar, le disparó en el pecho, causándole la muerte de manera casi inmediata.

Tras cometer el crimen, el delincuente huyó con rumbo desconocido, y se sospecha que se trató de un acto de venganza, ya que días atrás, Faustino Castillo había golpeado a un hermano de Antonio López.

