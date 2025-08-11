Joven es encontrado decapitado en el cruce de un río en Matagalpa

El campesino Yader Alejandro Rocha Castro, de 20 años de edad, fue hallado decapitado y con la mano derecha amputada en la comunidad Sinaí – Walana, en el municipio de Río Blanco, Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que el cadáver de Rocha Castro fue encontrado la mañana de hoy cerca del cruce de un río, entre la finca del señor Víctor Manuel González Obando y la propiedad de Jalma Marenco.

En el lugar fue encontrada una bestia ensillada y a unos cinco metros del cuerpo fue encontraba la camisa que el infortunado llevaba puesta antes de ser asesinado.

Según conocidos, el infortunado era originario de la comunidad Palán Buena Vista, de Río Blanco, era apasionado del béisbol y habitaba con sus padres don Alejandro Rocha y doña Norma Castro.

La Policía Nacional se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes para tratar de identificar y capturar al autor o autores del atroz crimen.