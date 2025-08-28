Joven es dada de alta tras sufrir lesiones en accidente de autobús en carretera San Marcos – Jinotepe

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua, fue dada de alta Silvia Elena Pérez Gutiérrez, de 21 años, quien estaba internada desde el pasado jueves tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito en la carretera San Marcos-Jinotepe, en Carazo.

El chofer de este bus causó un accidente que dejó dos muertos y tres heridos graves

En el hecho también resultaron graves Hazel Mayeli García Hernández, de 22 años, y Uris Marcela Padilla Maltez, quienes todavía permanecen en el hospital capitalino tras sufrir trauma craneal severo, así como otras 17 personas con lesiones leves.

El día del accidente murieron la granadina Grace María López Urbina, de 49 años, y María José Ramírez, de 50 años, quienes eran parte de los pasajeros del bus que cubría la ruta Jinotepe-Granada.

Las investigaciones policiales demostraron que el fatal accidente ocurrió porque el conductor del bus placas GR 222, Ricardo Ramón Flores Espinoza, de 48 años, manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control y se estrellara contra varios postes telefónicos hasta impactar en un frondoso árbol.

El chofer Ricardo Ramón fue detenido y presentado ante una autoridad judicial, que lo dejo en prisión preventiva y lo remitió para audiencia inicial el 5 de septiembre próximo.

